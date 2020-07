艾美獎提名名單公佈 Netflix獲最多提名

【KTSF 江良慧報導】

第72屆Emmy電視艾美獎提名名單公佈,沒有了以往多年的熱門Game of Thrones和Veep等劇集,今年有些甚麼電視片集獲得提名?

由於疫情的關係,周二公佈名單的方式也與以往不同,宣讀名單的藝人,除了非洲裔女星Leslie Jones在一個沒有觀眾的錄影廠在現場公佈之外,其餘的獎項都是由另外一些藝人在家中以視像方式虛擬宣布。

串流影視平台Netflix獲最多的160項提名,打破Emmy紀錄,其他兩個較新的串流平台Disney+和蘋果的Apple TV也有作品獲提名。

其中Disney+的太空劇集The Mandalorian,就獲得包括最佳劇集的15項提名,HBO雖然提名不夠Netflix多,但他們製作的迷你劇集Watchmen則獲得26項提名,是所有電視作品之冠。

今屆的Emmy頒獎禮將會由ABC的晚間清談節目主持Jimmy Kimmel主持,將於9月舉行,但確實日期未定,而且目前尚未知道主辦單位會有甚麼安全措施,保障出席的得獎者和嘉賓安全,頒獎禮的形式和製作也可能會與以往的不同。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。