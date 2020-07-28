人口普查統計回覆率分析聖塔克拉拉縣現象（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

人口普查局周一公布最新的人口普查回覆率統計，另外也公布部分人口結構特徵跟回覆率之間的關聯，例如在聖塔克拉拉縣就可以看出一些有趣的現象。

根據最新公布的人口普查回覆率，全國平均回覆率為62.1%，加州的平均回覆率為63.4%，略高於全國，排全國第23位。

至於灣區主要城市的回覆率方面，舊金山市為60.2%，奧克蘭市為64.8%，聖荷西為70.2%。

以縣為單位來看，灣區多個縣的回覆情況都名列前茅，在這張加州回覆率最好的縣排名來看，聖馬刁縣以73.2%居冠，東灣Contra Costa縣、南灣聖塔克拉拉縣，以及北灣Marin縣的回覆率都超過七成，而且透過網路回覆的比例很高，都超過六成。

深入分析南灣聖塔克拉拉縣的回覆率數據，以族裔來看，該縣住家中有三成以上拉美裔的戶數為71,047戶，回覆率為61%，住家中有三成以上亞裔的戶數為400,827戶，回覆率為72.8%，住家中五成以上只有白人的戶數為169,667戶，回覆率為77.4%，白人的回覆率最高。

不過上述的拉美裔和亞裔戶數的數量有可能重疊，例如家中有三成以上拉美裔，同時也有三成以上亞裔的人士，都會分別被計算進去。

人口普查局也針對回覆率和人口結構特徵做了一些分析，以聖塔克拉拉縣為例，也可以看出一些有趣的現象。

在聖塔克拉拉縣，租客比例跟回覆率呈反比，也就是租客比例最低的住家，回覆率最高，而租客比例最高的住家，回覆率就最低。

例如該縣有175,768戶住家，租客佔比是0-25%，回覆率為80.5%，但租客佔比為75-100%的住家，回覆率就只有59.9%。

以收入來分析的話，聖塔克拉拉縣的住家，收入也幾乎跟回覆率成正比，該縣家庭中等年收入在十萬元以上的戶數最多，為426,770戶，回覆人口普查的比率為75.6%，中等年收入在35,000到5萬之間的戶數為20,578戶，回覆率最低，為55.2%，比中等年收入最低的住家還略低。

不過大家可能會好奇，人口普查的問卷並沒有提到家庭收入，為甚麼會有這個數據。

人口普查局解釋，除了十年一次的人口普查，每年還有一百多個調查在社區進行，這項收入數據就是引用2013年到2017年的American Community Service美國社區調查而來。

人口普查局提醒尚未回覆的民眾，趕快上網http://2020census.gov回答人口普查問券，人口普查人員將從8月11日開始，訪問尚未回覆的家庭，想避免普查員親自上門，就務必要在10月31日訪問結束之前完成問卷。

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