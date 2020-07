人口普查統計回覆率分析聖塔克拉拉縣現象（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

人口普查局周一公布最新的人口普查回覆率統計,另外也公布部分人口結構特徵跟回覆率之間的關聯,例如在聖塔克拉拉縣就可以看出一些有趣的現象。

根據最新公布的人口普查回覆率,全國平均回覆率為62.1%,加州的平均回覆率為63.4%,略高於全國,排全國第23位。

至於灣區主要城市的回覆率方面,舊金山市為60.2%,奧克蘭市為64.8%,聖荷西為70.2%。

以縣為單位來看,灣區多個縣的回覆情況都名列前茅,在這張加州回覆率最好的縣排名來看,聖馬刁縣以73.2%居冠,東灣Contra Costa縣、南灣聖塔克拉拉縣,以及北灣Marin縣的回覆率都超過七成,而且透過網路回覆的比例很高,都超過六成。

深入分析南灣聖塔克拉拉縣的回覆率數據,以族裔來看,該縣住家中有三成以上拉美裔的戶數為71,047戶,回覆率為61%,住家中有三成以上亞裔的戶數為400,827戶,回覆率為72.8%,住家中五成以上只有白人的戶數為169,667戶,回覆率為77.4%,白人的回覆率最高。

不過上述的拉美裔和亞裔戶數的數量有可能重疊,例如家中有三成以上拉美裔,同時也有三成以上亞裔的人士,都會分別被計算進去。

人口普查局也針對回覆率和人口結構特徵做了一些分析,以聖塔克拉拉縣為例,也可以看出一些有趣的現象。

在聖塔克拉拉縣,租客比例跟回覆率呈反比,也就是租客比例最低的住家,回覆率最高,而租客比例最高的住家,回覆率就最低。

例如該縣有175,768戶住家,租客佔比是0-25%,回覆率為80.5%,但租客佔比為75-100%的住家,回覆率就只有59.9%。

以收入來分析的話,聖塔克拉拉縣的住家,收入也幾乎跟回覆率成正比,該縣家庭中等年收入在十萬元以上的戶數最多,為426,770戶,回覆人口普查的比率為75.6%,中等年收入在35,000到5萬之間的戶數為20,578戶,回覆率最低,為55.2%,比中等年收入最低的住家還略低。

不過大家可能會好奇,人口普查的問卷並沒有提到家庭收入,為甚麼會有這個數據。

人口普查局解釋,除了十年一次的人口普查,每年還有一百多個調查在社區進行,這項收入數據就是引用2013年到2017年的American Community Service美國社區調查而來。

人口普查局提醒尚未回覆的民眾,趕快上網http://2020census.gov回答人口普查問券,人口普查人員將從8月11日開始,訪問尚未回覆的家庭,想避免普查員親自上門,就務必要在10月31日訪問結束之前完成問卷。

