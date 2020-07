南加數百家長示威抗議校區新教學計劃

【KTSF 梁秋玉報導】

南加州Newport-Mesa聯合學區的數百名家長、學生和老師周一舉行示威活動,抗議校區通過的新教學計劃,下一學年將壓縮課程的學習時間。

Costa Mesa高中家長Cynthia Laurence說:「你們為學生服務,你們不能把一整年的學習課程濃縮到一個學期,學生受不了而且跟不上。」

這個新的教學進度將於下個月開始的新學年實施,而且提供的課程選擇也有減少,由原本每學期6到8堂課,變成只有4堂課,因為Newport-Mesa聯合學區制定了新的教學時間表,包括每天教授的科目,而且每星期五天都要學,有學區老師擔心,新方法會令教學時間不足。

Newport Harbor高中教師Tony Zeddies說:「之前我能教課85分鐘,現在則不到,這是一個大削減。」

這位合唱團的老師還擔心,學校將缺少藝術課。

合唱團教師Andy Ball說:「這個4乘4模式主要讓他們壓縮到一個學期,少了7個月,也無說明為甚麼他們要在學校,要有友誼和情感支持,以及心理健康。」

已經選修AP課程的學生,則擔心沒有足夠時間學習大學教材,就要參加明年5月的考試。

Corona del Mar高中生Gabi Gomes說:「我們正經歷很多改變,包括改成線上學習,完全改變了我們的時間表,這會給學生太多壓力。」

支持學區新計劃的人則認為,該計劃有創新,學生可以專注他們的學科,而且老師也可以有重點投入。

學區則發聲明表示,新計劃對學生和老師都有好處,學區必須始終,而且尤其現在要優先考慮學生和員工的社交與情感需求,如果不能回校上課,這種方式可以在學生和老師之間建立更好的聯繫。

