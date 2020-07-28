南加數百家長示威抗議校區新教學計劃

【KTSF 梁秋玉報導】

南加州Newport-Mesa聯合學區的數百名家長、學生和老師周一舉行示威活動，抗議校區通過的新教學計劃，下一學年將壓縮課程的學習時間。

Costa Mesa高中家長Cynthia Laurence說：「你們為學生服務，你們不能把一整年的學習課程濃縮到一個學期，學生受不了而且跟不上。」

這個新的教學進度將於下個月開始的新學年實施，而且提供的課程選擇也有減少，由原本每學期6到8堂課，變成只有4堂課，因為Newport-Mesa聯合學區制定了新的教學時間表，包括每天教授的科目，而且每星期五天都要學，有學區老師擔心，新方法會令教學時間不足。

Newport Harbor高中教師Tony Zeddies說：「之前我能教課85分鐘，現在則不到，這是一個大削減。」

這位合唱團的老師還擔心，學校將缺少藝術課。

合唱團教師Andy Ball說：「這個4乘4模式主要讓他們壓縮到一個學期，少了7個月，也無說明為甚麼他們要在學校，要有友誼和情感支持，以及心理健康。」

已經選修AP課程的學生，則擔心沒有足夠時間學習大學教材，就要參加明年5月的考試。

Corona del Mar高中生Gabi Gomes說：「我們正經歷很多改變，包括改成線上學習，完全改變了我們的時間表，這會給學生太多壓力。」

支持學區新計劃的人則認為，該計劃有創新，學生可以專注他們的學科，而且老師也可以有重點投入。

學區則發聲明表示，新計劃對學生和老師都有好處，學區必須始終，而且尤其現在要優先考慮學生和員工的社交與情感需求，如果不能回校上課，這種方式可以在學生和老師之間建立更好的聯繫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。