新冠肺炎疫情重創餐館業,餐廳資訊和美食評鑑網站Yelp發表一份最新的報告稱,在疫情期間暫時關閉的餐廳當中,有六成的餐廳恐怕將無法重開,也就是將永久歇業。

儘管疫情期間,餐廳仍可以用外賣和外送的型態開門營業,但很多餐館還是選擇暫時關閉,不過這些暫時停業的餐廳當中,可能過半數都無法再重開。

Yelp在新的經濟報告中指出,當中很多小商業都嘗試要適應疫情帶來的衝擊,改為網上點餐和街邊取餐的經營方式,不過這些收入遠遠無法支付餐廳開門營業的成本。

這份報告指出,兩個星期之前,有接近16,000間餐廳倒閉,其中又以酒吧和夜店的數量最多。

