【有線新聞】

美國證實已關閉駐成都總領事館。

早上近10時,一架黑色車輛駛入總領事館附近範圍,駐守警員檢查後放行。總領事館對開有不少民眾聚集拍攝。

美國國務院證實,總領事館早上10時中止運作,對中方下令閉館感失望,美方會透過其他駐華使領館,繼續區內外交工作。

