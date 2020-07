【KTSF】

據知情人士透露,特朗普總統的國家安全顧問Robert O’Brien已確診新型肺炎,成為白宮內染疫的最高級官員。

白宮證實,O’Brien出現輕微症狀,目前正自我隔離中,在白宮外的地點繼續工作。

白宮稱,總統或副總統都沒有接觸病毒的風險,而國家安全委員會的工作也沒有中斷。

而據彭博通訊社報導,O’Brien是在出席親友聚會後染疫。

