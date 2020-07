美國大選尚餘3個多月 多項民調顯示特朗普落後拜登

【有線新聞】

美國大選尚餘3個多月,多個民調均對總統特朗普不利,不論是關鍵州分和共和黨傳統票倉,支持度均落後主要對手、民主黨的前副總統拜登。

爭取連任的特朗普,原定下月到紐約參加洋基棒球隊的賽前發球禮,他說要專注處理新型肺炎疫情,會缺席發球禮。

但美聯社最新民調,全美只有32%人認同華府抗疫手法,創疫情以來新低,更有八成受訪者認為美國往錯誤方向發展,比率是特朗普上任以來最高。

距離大選不足100日,其他數據亦對特朗普不利。

美國有線新聞網絡委託研究機構做的另一項民調,特別點出佛羅里達、亞利桑那及密歇根三個「重點戰場」,特朗普上屆在這三個關鍵州分都勝出,但他今屆的支持度全部落後主要對手、民主黨的拜登。

其中在疫情升溫的佛羅里達州,特朗普自3月已落後,過去近100年來,所有共和黨的總統當選人都在佛羅里達州勝出。

守不著這個傳統搖擺州,特朗普連任機會不樂觀,相反,就算拜登失落佛羅里達州,推算他仍能達標,取得逾270張選舉人票當選。

綜合多個民調,拜登更可能取得逾350張選舉人票,遠比特朗普的180多票高。

形勢似乎大落後,但特朗普選情未必絕望。

1948年那屆大選,當時民調顯示時任總統杜魯門連任無望,但最終成功逆轉當選。

