今年的感恩節,零售業的促銷活動將會不一樣,繼Walmart先前宣佈在感恩節當天關門之後,Target周一宣佈跟隨,也在感恩節當天關店,避免出現搶購潮,以確保在疫情期間公眾的安全。

Target表示,將提早在10月推出節日促銷貨品,以及透過提取和送貨服務方式,推出額外兩萬種貨品,包括新鮮和急凍雜貨以及禮品。

Target是在2011年首次在感恩節當天開門營業,Target全美有1,871間分店,至於感恩節翌日的黑色星期五,零售商如何調整促銷策略就仍然有待商討。

