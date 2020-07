【有線新聞】

南韓政府表示,被北韓指疑似感染新型肺炎的脫北者相信並無確診。

南韓當局鎖定該名被懷疑染病的脫北者,是一名24歲男子,他近日涉嫌性侵另一名女脫北者,正被調查。

當局指該名脫北者在南韓並無確診記錄,亦未被列入「密切接觸者名單」,與他有緊密接觸的兩人病毒檢測都是呈陰性。

南韓官方估計,該名脫北者是經仁川市江華島爬地下水渠到北韓。

