一名新加坡籍華裔男子,因為涉嫌設立一個假的顧問網站,以收取美國政府和軍人資料,被指為中國收集情報,而被聯邦司法部起訴,這名男子已經認罪。

聯邦司法部表示,被告姓名譯音楊俊偉(Yeo Jun Wei),又名Dickson Yeo,周五在聯邦法庭中,對非法為外國勢力工作的指控認罪。

被告承認在2015到2019年之間,在本身設立的政治顧問的生意中接觸美國政府雇員,包括軍方人士,然後將收集到的資料交給中國政府。

