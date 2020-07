更多市參事支持舊金山總醫院把Zuckerberg除名（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

兩名舊金山市參事周四宣布支持Zuckerberg舊金山總醫院除名運動,指Zuckerberg的公司Facebook的價值和舊金山相左。

2015年,Facebook行政總裁Mark Zuckerberg夫婦捐出7500萬元給市府營運舊金山總醫院,因此將醫院以夫婦的名字命名。

市參事馬兆明和楊馳馬周四提出議案,譴責總醫院以Zuckerberg來命名,馬兆明在一份聲明中指,Zuckerberg的公司Facebook政策未能反映三藩市的價值,和對人權、尊嚴和社會公義、種族公義的承諾,並希望舊金山能夠和其他組織一起阻止在社交媒體Facebook上散播仇恨和不實資訊,以及對社會造成的傷害。

楊馳馬表示,非常感激當初Zuckerberg夫婦的捐贈,但捐款不等於擁有舊金山公立醫院的永久冠名權,那是屬於舊金山市民的。

決議案還呼籲其他市府部門制訂明確的標準,來確保命名公共機構和物業時,僅能以那些和舊金山價值一致的組織機構來命名。

為舊金山總醫院除去Zuckerberg冠名的運動,已經由數個護士和社區團體推動多年,2018年市參事佩斯金也提出要除去Zuckerberg的名字,Facebook近來因為被指散播不實信息和仇恨言論,導致員工以網上方式罷工,也有廣告商因此從Facebbok撤出廣告。

