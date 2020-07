南灣亞裔漢涉詐騙聯邦薪資保障計畫PPP貸款

【KTSF】

為了舒緩新型肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊,聯邦的薪資保障計畫PPP,已經向國內的中小型商業借出超過5,000億元的貸款,一些業主之前表示難借到錢,但是也有一些人所申報的商業雖然令人質疑,但也獲得貸款。

南灣一名亞裔姓Tran的男子通過申報的商業,獲得超過100萬元的PPP貸款,他在5月間向加州有關機構註冊了4間公司,這4間公司都被列入美國小商業行政局,獲得貸款公司的名單上,4間公司都以88兩個號碼開頭,公司名稱和雲端科技與風險投資有關,每一間公司都獲得PPP貸款,數目在35萬到100萬之間。

報告中兩間公司有24名職員,但是在4間公司的共同地址都未見有任何商業活動,這個地址是在南灣的一個高尚住宅區內。

本地電視台KPIX的記者去過當事人的其他物業,不過被其中一名租戶要求他離開,記者也致電過該4間公司,也被當事人掛電話。

Santa Clara縣的有關部門也顯示,當事人的4間公司沒有在該縣營運的商業許可。

柏克萊加大Haas法學院的教授Jim Wilcox指出,PPP的其中一個規定是不能獲得多過一個貸款,而且該商業必須在2月15日之前營運,即是疫情爆發之前。

但是涉及爭議的4間公司,註冊日期是6月2日,而PPP並不是給初創公司申請。

Wilcox指出,當局在申報PPP時刻意簡化程序,並不需要太多的附屬文件證明,來幫助有緊急財政困難的商業,過程甚至比申請信用卡簡單,因此也可能有人會趁機取得利益。

San Carlos市一間理髮店的業主表示,她申請PPP但是被拒絕,因此透露對這申請機制的不滿。

她說家中有4個孩子,必須支付房貸,還有店內的理髮師表示,對於知道要是有人借PPP討便宜的話感到憤怒。

美國小商業行政局發表聲明表示,不會針對個別的貸款人回答詢問,但是如果發現有任何浪費、欺詐或濫用的行為,當局不會容忍,並呼籲人舉報。

於此同時,監察美國小商業行政局的聯邦機構政府問責辦公室(GAO)提出,當局系統容易有漏洞,並要求當局解決可能會出現的欺詐問題。

Wilcox教授表示,PPP大多數都不需要貸款人償還,所以要當局研究個別個案是一項艱鉅的任務。

