奧克蘭爭取公義集會演變暴力示威 警察總部被破壞

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)周六晚有人發起爭取社會公義的集會,並聲援在波特蘭與聯邦執法人員對峙一星期的示威者,集會後來演變成暴力,有少數示威者毀壞奧克蘭警察總部,並在Alameda縣法院裡縱火。

由片段所見,Alameda縣聯邦法院的大樓裡著火焚燒,冒出黑色濃煙,有示威者在門外叫竅。

奧克蘭警方表示,數百名示威者周六晚在奧克蘭遊行集會,過程大致和平,不過到了晚上約10時後,當中有少數示威者突然訴諸暴力。

警方指,有人開始打破玻璃,塗鴉奧克蘭警察總部,用煙火及雷射筆照向警員。

後來亦有示威者打破聯邦法院的玻璃門,並在裡面縱火。

奧克蘭市長Libby Schaaf周日發聲明,譴責集會後出現毀壞及暴力的事件。

她表示,這些暴力行為正是特朗普總統想見到,這給予他一個理由派聯邦人員前往不同城市鎮壓。

Schaaf希望奧克蘭居民不要上他的當,亦不要讓犯罪分子用遊行集會自由做藉口來破壞奧克蘭。

奧克蘭警方在晚上約11時半宣布示威者不合法集會,開始驅散示威者,有多人被捕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。