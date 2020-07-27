奧克蘭爭取公義集會演變暴力示威 警察總部被破壞

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東灣奧克蘭（屋崙）周六晚有人發起爭取社會公義的集會，並聲援在波特蘭與聯邦執法人員對峙一星期的示威者，集會後來演變成暴力，有少數示威者毀壞奧克蘭警察總部，並在Alameda縣法院裡縱火。

由片段所見，Alameda縣聯邦法院的大樓裡著火焚燒，冒出黑色濃煙，有示威者在門外叫竅。

奧克蘭警方表示，數百名示威者周六晚在奧克蘭遊行集會，過程大致和平，不過到了晚上約10時後，當中有少數示威者突然訴諸暴力。

警方指，有人開始打破玻璃，塗鴉奧克蘭警察總部，用煙火及雷射筆照向警員。

後來亦有示威者打破聯邦法院的玻璃門，並在裡面縱火。

奧克蘭市長Libby Schaaf周日發聲明，譴責集會後出現毀壞及暴力的事件。

她表示，這些暴力行為正是特朗普總統想見到，這給予他一個理由派聯邦人員前往不同城市鎮壓。

Schaaf希望奧克蘭居民不要上他的當，亦不要讓犯罪分子用遊行集會自由做藉口來破壞奧克蘭。

奧克蘭警方在晚上約11時半宣布示威者不合法集會，開始驅散示威者，有多人被捕。

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