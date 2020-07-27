東奧克蘭大麻倉庫遭搶一死一傷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本月17日，東奧克蘭（屋崙）一間大麻倉庫遭搶，造成一死一傷，女性死者據稱來自台灣，大麻業者長久以來一直是歹徒下手的目標，現在更威脅到人身安全，要求警方正視這個問題，部分畫面可能引起觀眾不安，敬請留意。

案發在17日晚上10點07分，從監視器畫面可以看到，5名亞裔，3男兩女離開屋內，走在最前頭穿白T恤男子，警覺性的張望，手還摸後口袋。

下一秒，一夥人全部往屋內跑，一名戴口罩男子持槍衝進來，白T恤男子從後口袋掏出槍，雙方在交火中，最後一名跑進屋內的女子中槍，該女子身體捲縮在角落，長達將近50秒，身上大片血跡明顯可見，最後不知倒地，送醫後不治身亡，另外還有一名男子受傷。

案發地點是位於奧克蘭500號路段Julie Ann Way，靠近奧克蘭球場，是一間大麻倉庫。

目前奧克蘭警方沒有逮捕任何人，也沒有公布死者身分，但是根據世界日報有匿名人士透露，死者來自台灣，事發地是華人擁有的倉庫，警方消息來源指，確認這是一起凶殺案。

由於大麻在聯邦法尚未合法，業者無法在銀行開戶，大麻還是現金交易，此外黑市大麻不用繳稅，利潤高等等，都讓大麻業者成為歹徒覬覦的目標。

5月29日在奧克蘭的聲援George Floyd示威，兩百多個商家被人趁火打劫，很多都是大麻店被搶。

警方消息指，光是那個星期，每6起凶殺案，一宗就跟大麻搶劫有關。

17日的命案發生後，更多大麻業者希望奧克蘭警方成立小組，保護大麻業者。

大麻業者Debby Goldsberry說：「我們一直在努力與市府合作，以更好地調查案件，預防犯罪，應對犯罪，還做不到一半，結果前晚發生謀殺案。」

不過奧克蘭警察局因黑人生命寶貴運動被刪減預算，警方在高罪案區的巡邏，已經大幅減少。

任何有關這起凶殺案線索，請跟警方聯絡，(510) 238-3821，(510) 238-7950。

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