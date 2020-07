東奧克蘭大麻倉庫遭搶一死一傷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本月17日,東奧克蘭(屋崙)一間大麻倉庫遭搶,造成一死一傷,女性死者據稱來自台灣,大麻業者長久以來一直是歹徒下手的目標,現在更威脅到人身安全,要求警方正視這個問題,部分畫面可能引起觀眾不安,敬請留意。

案發在17日晚上10點07分,從監視器畫面可以看到,5名亞裔,3男兩女離開屋內,走在最前頭穿白T恤男子,警覺性的張望,手還摸後口袋。

下一秒,一夥人全部往屋內跑,一名戴口罩男子持槍衝進來,白T恤男子從後口袋掏出槍,雙方在交火中,最後一名跑進屋內的女子中槍,該女子身體捲縮在角落,長達將近50秒,身上大片血跡明顯可見,最後不知倒地,送醫後不治身亡,另外還有一名男子受傷。

案發地點是位於奧克蘭500號路段Julie Ann Way,靠近奧克蘭球場,是一間大麻倉庫。

目前奧克蘭警方沒有逮捕任何人,也沒有公布死者身分,但是根據世界日報有匿名人士透露,死者來自台灣,事發地是華人擁有的倉庫,警方消息來源指,確認這是一起凶殺案。

由於大麻在聯邦法尚未合法,業者無法在銀行開戶,大麻還是現金交易,此外黑市大麻不用繳稅,利潤高等等,都讓大麻業者成為歹徒覬覦的目標。

5月29日在奧克蘭的聲援George Floyd示威,兩百多個商家被人趁火打劫,很多都是大麻店被搶。

警方消息指,光是那個星期,每6起凶殺案,一宗就跟大麻搶劫有關。

17日的命案發生後,更多大麻業者希望奧克蘭警方成立小組,保護大麻業者。

大麻業者Debby Goldsberry說:「我們一直在努力與市府合作,以更好地調查案件,預防犯罪,應對犯罪,還做不到一半,結果前晚發生謀殺案。」

不過奧克蘭警察局因黑人生命寶貴運動被刪減預算,警方在高罪案區的巡邏,已經大幅減少。

任何有關這起凶殺案線索,請跟警方聯絡,(510) 238-3821,(510) 238-7950。

