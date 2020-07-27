北韓出現首宗疑似新型肺炎個案

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北韓出現首宗疑似新型肺炎確診個案，患者是潛逃返開城的脫北者，開城進入緊急狀態、即時封城，北韓領袖金正恩表示會嚴懲相關邊防部隊。

北韓懷疑首宗新型肺炎確診，是輸入個案。朝中社報道，疑似患者是脫北者，3年前逃至南韓，上周日潛返北韓開城。

當局發現他之後，抽取其上呼吸道分泌物和血液，經多次反覆檢查，發現懷疑新型冠狀病毒，隨即將他徹底隔離，5日內與他有接觸的所有人都要做檢測和隔離，報道形容開城市的病例有可能造成「毀損性的大災難」。

領袖金正恩在上周五收到匯報後，隨即封鎖開城區，又在翌日召開的緊急會議，宣布開城進入緊急狀態，把國家緊急防疫級別提升至最高級。

金正恩嚴厲批評邊防地區出現戒備疏漏導致「越境事件」，破壞過去半年防疫工作，調查後會嚴懲相關邊防管轄部隊，同時強調所有人均應認真看待目前緊急情況，克服防疫危機，要有忘我的犧牲精神，絕對服從防疫指揮部命令。

北韓在一月新型肺炎全球爆發之初，禁止外國遊客入境防疫，平壤政府一直對外聲稱境內「零確診」。

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