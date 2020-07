北韓出現首宗疑似新型肺炎個案

【有線新聞】

北韓出現首宗疑似新型肺炎確診個案,患者是潛逃返開城的脫北者,開城進入緊急狀態、即時封城,北韓領袖金正恩表示會嚴懲相關邊防部隊。

北韓懷疑首宗新型肺炎確診,是輸入個案。朝中社報道,疑似患者是脫北者,3年前逃至南韓,上周日潛返北韓開城。

當局發現他之後,抽取其上呼吸道分泌物和血液,經多次反覆檢查,發現懷疑新型冠狀病毒,隨即將他徹底隔離,5日內與他有接觸的所有人都要做檢測和隔離,報道形容開城市的病例有可能造成「毀損性的大災難」。

領袖金正恩在上周五收到匯報後,隨即封鎖開城區,又在翌日召開的緊急會議,宣布開城進入緊急狀態,把國家緊急防疫級別提升至最高級。

金正恩嚴厲批評邊防地區出現戒備疏漏導致「越境事件」,破壞過去半年防疫工作,調查後會嚴懲相關邊防管轄部隊,同時強調所有人均應認真看待目前緊急情況,克服防疫危機,要有忘我的犧牲精神,絕對服從防疫指揮部命令。

北韓在一月新型肺炎全球爆發之初,禁止外國遊客入境防疫,平壤政府一直對外聲稱境內「零確診」。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。