灣區周邊再多一縣列監察名單 加州中谷疫情也嚴重

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一表示，除了南加州地區之外，中谷地區的疫情也很嚴重，另外，灣區周邊又多一個縣被列入加州的監察名單。

紐森宣布灣區以南的Santa Cruz縣被列入州監察名單，目前全州58個縣之中，已有37個縣在監察名單之中。

這37個縣的人口佔全州人口9成有多，被列入監察名單連續3天的縣，必須關閉室內購物商場、理髮店、美甲店和健身室等，目前灣區只有San Mateo縣不在州的監察名單。

紐森周一在中谷Stockton市召開記者會，他指出，中谷地區8個縣疫情有惡化的趨勢，確診率由10.7%至17.7%不等，紐森宣布撥出5,200萬元聯邦撥款協助當地抗疫。

全州疫情方面，加州過去7天平均每天新增確診個案接近1萬宗，平均每天有109人死亡，有更多人死於新型肺炎。

紐森說：「你還需要什麼證據，證實這疫症有多致命，大家醒醒吧，面對現實。」

而好消息是，近兩個星期的住院率，和接受深切治療的人數升幅有放緩的趨勢，過去14天的住院率增加3%，入住深切治療病房人數增加7%，全州確診率為7.5%。

紐森呼籲大家繼續努力，不單只在工作場所注意戴口罩，在日常生活見家人親友時也不可鬆懈。

紐森說：「我們仍在疫情大流行的第一波，需要重新去做疫情初期的防疫措施，疫情會快點受控，若人人做好本份不鬆懈。」

加州確診個案增至約46萬宗，累計8,445人死亡，接近7,000人需要住院。

加州州議會的民主黨議員周一提出1千億刺激經濟方案，紐森表示，未有機會研究方案的細節。

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