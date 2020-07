灣區周邊再多一縣列監察名單 加州中谷疫情也嚴重

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一表示,除了南加州地區之外,中谷地區的疫情也很嚴重,另外,灣區周邊又多一個縣被列入加州的監察名單。

紐森宣布灣區以南的Santa Cruz縣被列入州監察名單,目前全州58個縣之中,已有37個縣在監察名單之中。

這37個縣的人口佔全州人口9成有多,被列入監察名單連續3天的縣,必須關閉室內購物商場、理髮店、美甲店和健身室等,目前灣區只有San Mateo縣不在州的監察名單。

紐森周一在中谷Stockton市召開記者會,他指出,中谷地區8個縣疫情有惡化的趨勢,確診率由10.7%至17.7%不等,紐森宣布撥出5,200萬元聯邦撥款協助當地抗疫。

全州疫情方面,加州過去7天平均每天新增確診個案接近1萬宗,平均每天有109人死亡,有更多人死於新型肺炎。

紐森說:「你還需要什麼證據,證實這疫症有多致命,大家醒醒吧,面對現實。」

而好消息是,近兩個星期的住院率,和接受深切治療的人數升幅有放緩的趨勢,過去14天的住院率增加3%,入住深切治療病房人數增加7%,全州確診率為7.5%。

紐森呼籲大家繼續努力,不單只在工作場所注意戴口罩,在日常生活見家人親友時也不可鬆懈。

紐森說:「我們仍在疫情大流行的第一波,需要重新去做疫情初期的防疫措施,疫情會快點受控,若人人做好本份不鬆懈。」

加州確診個案增至約46萬宗,累計8,445人死亡,接近7,000人需要住院。

加州州議會的民主黨議員周一提出1千億刺激經濟方案,紐森表示,未有機會研究方案的細節。

