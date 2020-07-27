猶他州維珍尼亞州有民眾收到從中國寄來的種子

【KTSF 吳宇斌報導】

猶他州和維珍尼亞州近日有民眾收到從中國寄來的神秘包裹，標籤上寫的是珠寶，但打開發現是種子。

猶他州的女士Lori Culley近日收到一個包裹，上面寫是來自中國，但是她從來沒有從中國預訂過任何東西，而且包裹外面寫上內裡是珠寶。

Culley說：「明顯地那不是珠寶，哈，我打開來看，那些原來是種子。」

隨後這名女士就發現，這個情況也是目前聯邦農業部正在嚴肅地調查的事件，當局建議她不要扔到垃圾桶，不要種植那些種子，也不要用手碰。

在猶他州，植物和種子都都有嚴格的管制，因此除了農業部，海關也已經介入調查。

這名女士將經歷放到網上，然後發現其他地方也有類似的事情發生，當中更有人好奇將種子種下去看看是什麼東西。

她也看到英國有文章說，那裡一直都有類似的事情發生，並指那些種子是壞種子，是有入侵性的種子。

猶他州的商業局則指，這有可能是一種詐騙，有些公司會隨意寄出產品，然後使用收件民眾的名字來寫產品評價。

目前這些種子已經被農業部人員拿去檢測，事件仍在調查中。

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