猶他州維珍尼亞州有民眾收到從中國寄來的種子

【KTSF 吳宇斌報導】

猶他州和維珍尼亞州近日有民眾收到從中國寄來的神秘包裹,標籤上寫的是珠寶,但打開發現是種子。

猶他州的女士Lori Culley近日收到一個包裹,上面寫是來自中國,但是她從來沒有從中國預訂過任何東西,而且包裹外面寫上內裡是珠寶。

Culley說:「明顯地那不是珠寶,哈,我打開來看,那些原來是種子。」

隨後這名女士就發現,這個情況也是目前聯邦農業部正在嚴肅地調查的事件,當局建議她不要扔到垃圾桶,不要種植那些種子,也不要用手碰。

在猶他州,植物和種子都都有嚴格的管制,因此除了農業部,海關也已經介入調查。

這名女士將經歷放到網上,然後發現其他地方也有類似的事情發生,當中更有人好奇將種子種下去看看是什麼東西。

她也看到英國有文章說,那裡一直都有類似的事情發生,並指那些種子是壞種子,是有入侵性的種子。

猶他州的商業局則指,這有可能是一種詐騙,有些公司會隨意寄出產品,然後使用收件民眾的名字來寫產品評價。

目前這些種子已經被農業部人員拿去檢測,事件仍在調查中。

