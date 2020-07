【有線新聞】

全球增至逾1620萬人確診新型肺炎,拉丁美洲患者總數首次超越美加地區。

拉丁美洲累計432萬多人確診,佔全球病例近三成,其中疫情最嚴峻的巴西,逾240萬人染病 。最大城市里約熱內盧取消新年倒數活動,押後明年2月的狂歡節。

墨西哥、秘魯和智利這三個拉美國家,亦是全球確診前10的國家。

至於最多人確診的美國,增至逾423萬人染病。單日新增9300人確診的佛羅里達州,成全國疫情第二嚴重的州分。

