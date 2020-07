香港增145人確診再創新高 護老院舍成重災區

【有線新聞】

香港新增145宗確診,再創單日新高,另外有60多宗初步確診,多個院舍有人染病,首度有中港司機確診,上水屠房群組前後有5人感染,衞生防護中心呼籲僱主幫手截斷病源,有員工染病應消毒工作間及停工。

單日確診數字又創新高,已經連續6日過百宗,145宗之中只得3宗輸入,其餘是本地,56宗和親友聚會感染到,11宗與工作地點有關,找不到源頭的再升至有59宗,還有60多宗初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指:「趨勢已經預計不到,希望不是一直都過百宗,但當然傳染病如果傳染性如此高,控制不到就不止一百宗,可能幾何式上升,希望巿民和政府的措施有成效,希望減低每日過百宗的上升,即使減下來都並非不是一時三刻做到的事。」

院舍再次成為重災區,屯門康和護老院多13人確診,累計24人中招,包括3個照顧員。

同樣在屯門的扶匡會潔康之家和粉嶺華明邨東華三院寶鍾全英安老院,分別有照顧員和護士確診,大埔康和護老院早前腎病女人確診後,政府幫部分院友檢測過、全部陰性,但在她同一格有一名院友確診,中心解釋當時未幫到她取樣,之後病發。

首度有中港司機確診,他上星期一、二到羅湖,住上水、星期五發病,現時中港司機在港毋須14日檢疫,上水屠房多2人確診,另有3人初步確診,屠房要大清洗。

各行各業都有個案,部分在工作環境感染,衞生防護中心呼籲僱主幫幫手。

張竹君說:「若知道有僱員是確診或初步確診個案,第一時間要清洗和消毒該僱員有機會接觸過的地方,考慮一下在可行情況下停止服務,然後安排其他員工在家工作,直至等我們聯絡他們,看看有否緊密接觸者要檢疫,過程可能可以快一點。」

另外醫管局月中引入血清測試,驗到有抗體可以出院,希望加快病床流轉。

