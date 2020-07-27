香港抗疫措施加辣 周三起食肆全日禁堂食

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香港特區政府再度收緊防疫措施，星期三凌晨起所有食肆全日禁堂食，限聚令會收緊至兩人，強制戴口罩的要求擴大到室外，吃飯、飲水可獲豁免，但吸煙、做運動不在豁免範圍。

確診數字日日創新高，政府宣布星期三凌晨起進一步收緊防疫措施、為期7日，原本只禁止食肆晚巿堂食將會改為全日禁止，只可以做外賣或外送，美食廣場都要封閉座位。

強制在室內及公共交通工具戴口罩的措施亦擴展至戶外公眾地方，吃飯、吃藥可暫時不戴，2歲以下小童或有身體殘障，戴不到口罩、都可以豁免，但做運動、吸煙就無得豁免。

食物及衞生局常任秘書長陳松青說：「我們亦趁這機會呼籲市民盡可能趁這機會戒煙，亦避免在公眾地方吸煙。」

政務司司長張建宗說：「在哪裡吃飯？如果你有寫字樓就返回寫字樓吃吧，（去郊野公園可以嗎？）我們沒有作出限制，當然你不要構成環境污染，周圍丟棄飯盒。」

所有體育處所和游泳池，連同之前的表列處所，包括遊戲機中心、卡拉OK等都要繼續關閉，限聚令就會由現時4人收緊至只可2人聚集，同住家人或乘坐同一輛車就不計。

疫情持續的話會否考慮推「禁足令」呢？政府指措施影響深遠，不可貿然說、還有一個考慮，張建宗說：「香港很多人不煮飯，種種理由因為有些住所不適宜煮飯，或自己生活上不方便，香港食肆林立，我們有16,000間食肆是香港文化，如果晚上全面停工，所有外賣都沒有，很多人生活有困難。」

政府又宣布擴大病毒檢測，涵蓋14,000個小巴司機、900個特殊學校宿舍員工及300間街市的租戶。民政事務總署就會和東華三院合作，在疫情重災區慈雲山，為4萬多名屋邨居民做檢測，目標在兩周內完成，政府已向本地多間私營化驗所購買檢測服務，預計每日能處理多6,000個樣本。

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