香港抗疫措施加辣 周三起食肆全日禁堂食

【有線新聞】

香港特區政府再度收緊防疫措施,星期三凌晨起所有食肆全日禁堂食,限聚令會收緊至兩人,強制戴口罩的要求擴大到室外,吃飯、飲水可獲豁免,但吸煙、做運動不在豁免範圍。

確診數字日日創新高,政府宣布星期三凌晨起進一步收緊防疫措施、為期7日,原本只禁止食肆晚巿堂食將會改為全日禁止,只可以做外賣或外送,美食廣場都要封閉座位。

強制在室內及公共交通工具戴口罩的措施亦擴展至戶外公眾地方,吃飯、吃藥可暫時不戴,2歲以下小童或有身體殘障,戴不到口罩、都可以豁免,但做運動、吸煙就無得豁免。

食物及衞生局常任秘書長陳松青說:「我們亦趁這機會呼籲市民盡可能趁這機會戒煙,亦避免在公眾地方吸煙。」

政務司司長張建宗說:「在哪裡吃飯?如果你有寫字樓就返回寫字樓吃吧,(去郊野公園可以嗎?)我們沒有作出限制,當然你不要構成環境污染,周圍丟棄飯盒。」

所有體育處所和游泳池,連同之前的表列處所,包括遊戲機中心、卡拉OK等都要繼續關閉,限聚令就會由現時4人收緊至只可2人聚集,同住家人或乘坐同一輛車就不計。

疫情持續的話會否考慮推「禁足令」呢?政府指措施影響深遠,不可貿然說、還有一個考慮,張建宗說:「香港很多人不煮飯,種種理由因為有些住所不適宜煮飯,或自己生活上不方便,香港食肆林立,我們有16,000間食肆是香港文化,如果晚上全面停工,所有外賣都沒有,很多人生活有困難。」

政府又宣布擴大病毒檢測,涵蓋14,000個小巴司機、900個特殊學校宿舍員工及300間街市的租戶。民政事務總署就會和東華三院合作,在疫情重災區慈雲山,為4萬多名屋邨居民做檢測,目標在兩周內完成,政府已向本地多間私營化驗所購買檢測服務,預計每日能處理多6,000個樣本。

