搵屋住：Hayward可負擔三房公寓開放輪候名單

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Hayward有公寓大樓的三房公寓低於市場價單位,開始接受等候名單申請。

公寓大樓位於Hayward市West Tennyson Road 973號,可負擔三睡房的公寓單位分別有月租1,575元和1,915元兩種,公寓單位內不准養寵物。

申請人家庭必須最少有3人,而單位則最多可以7人入住。

申請人年收入最高不得超過Alameda縣年收入中位數的五成和六成,以六成計算,3人家庭最高不得超過70,500元,4人家庭則是78,300元。

持有第八段房屋補助券(Section 8)以及其他租房援助計劃內的民眾也歡迎申請。

申請通過後將會以先到先通過的方式放入等候名單,申請8月9日截止。

由於疫情僅限網上申請,申請的詳情以及申請鏈接,請點擊以下鏈續:

申請表:https://www.on-site.com/apply/property/219197

網上參觀單位:https://my.matterport.com/show/?m=adW4PpZ9rCW

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。