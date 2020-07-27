Cupertino大華99超市有職員確診新型肺炎

【KTSF】

灣區確診個案突破48,000宗，死亡人數超過762人，整體的住院人數有回落，多個縣周日繼續新增過百宗確診，東灣Alameda縣再有縣警局職員染疫後死亡，南灣Cupertino De Anza的大華99超市證實有一名職員確診。

根據大華99超市發出的公告顯示，Cupertino De Anza分店在星期五下午得知有一名員工確診感染新冠病毒，確診員工最後是於7月21日上班，超市仍未知道員工是怎樣受感染，而所有與確診員工接觸過的其他同事，正按公司要求進行14天的自我隔離。

超市已經通知縣衛生局，並全力配合局方的防疫要求，De Anza分店已經聘請了第三方的消毒公司在店內進行全面清潔及消毒。

南灣Santa Clara縣周日新增208宗確診，累計突破9,000宗，死亡人數是184人。

東灣Alameda縣縣警在24小時內，有第二名警局職員確診後死亡，死亡的是縣警局技術員，61歲的Valerie Leon，她加入縣警局已經有23年。

縣警局長形容她是和藹可親，永遠掛著親切笑容的人，Leon遺下多名子女及13個孫，局方向她的遺體敬禮，並派人沿途護送。

另外，早前一名在Santa Rita監獄任職的Alameda縣縣警，亦因病毒引發的併發症死亡。

北灣Sonoma縣Petaluma市一名消防員確診，與他接觸過同一分局一共15人正接受隔離。

灣區上星期四的住院人數創新高有797人，最新的數據顯示，住院人數在星期五有回落，有749人，東灣Contra Costa縣及舊金山周日分別新增163宗及145宗確診，死亡人數沒有增加，San Mateo縣依然不在州府的監察名單上。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。