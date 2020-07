Cupertino大華99超市有職員確診新型肺炎

【KTSF】

灣區確診個案突破48,000宗,死亡人數超過762人,整體的住院人數有回落,多個縣周日繼續新增過百宗確診,東灣Alameda縣再有縣警局職員染疫後死亡,南灣Cupertino De Anza的大華99超市證實有一名職員確診。

根據大華99超市發出的公告顯示,Cupertino De Anza分店在星期五下午得知有一名員工確診感染新冠病毒,確診員工最後是於7月21日上班,超市仍未知道員工是怎樣受感染,而所有與確診員工接觸過的其他同事,正按公司要求進行14天的自我隔離。

超市已經通知縣衛生局,並全力配合局方的防疫要求,De Anza分店已經聘請了第三方的消毒公司在店內進行全面清潔及消毒。

南灣Santa Clara縣周日新增208宗確診,累計突破9,000宗,死亡人數是184人。

東灣Alameda縣縣警在24小時內,有第二名警局職員確診後死亡,死亡的是縣警局技術員,61歲的Valerie Leon,她加入縣警局已經有23年。

縣警局長形容她是和藹可親,永遠掛著親切笑容的人,Leon遺下多名子女及13個孫,局方向她的遺體敬禮,並派人沿途護送。

另外,早前一名在Santa Rita監獄任職的Alameda縣縣警,亦因病毒引發的併發症死亡。

北灣Sonoma縣Petaluma市一名消防員確診,與他接觸過同一分局一共15人正接受隔離。

灣區上星期四的住院人數創新高有797人,最新的數據顯示,住院人數在星期五有回落,有749人,東灣Contra Costa縣及舊金山周日分別新增163宗及145宗確診,死亡人數沒有增加,San Mateo縣依然不在州府的監察名單上。

