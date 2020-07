【KTSF】

東灣Contra Costa縣議會星期二將投票決定,是否對違反衛生指令,例如是向不肯戴口罩的人罰款。

Contra Costa縣議會星期二將投票決定,針對不遵守衛生指令,包括在公共場合不戴口罩等,處以個人每次100到500元的罰款,再犯的罰款會越來越重。

罰款也適用於商家,金額從250到1,000元不等。

此外,Napa縣和Marin縣則已通過類似法案,罰款可達500元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。