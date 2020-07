舊金山華裔夫婦遭入屋盜竊 畢生積蓄被洗劫一空（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山南邊的Crocker Amazon社區,週二發生一宗入屋盜竊案,受害者是一對華裔夫婦,他們一生的積蓄在十幾分鐘內,就被兩名非洲裔匪徒全部洗劫。

住在舊金山Crocker Amazon的鍾根練,現在想起7月21日中午前在他家發生的盜竊案仍心有餘悸。

鍾根練說:「這道門撬開,那道門也撬開,我現在全部上了螺絲加固,我還想…怕了,怕了*

鍾根練1985年和太太結婚,由中國廣東移民來到舊金山。

受害者兒子鍾重榮(Simon Zhong)說:「當他來美國時,他告訴我,他是借錢買的機票才能來,所以他來的時候是欠債的。」

由於鍾伯夫婦不懂英文,兩人分別從事房屋裝修和家居清潔工作。

Simon說:「他只靠他的雙手,他每天都工作包括週末,才賺夠錢養大孩子,送我們去學校,幫助我們開始我們的生活。」

鍾伯夫婦將所有的積蓄和值錢的珠寶首飾,都放在家中臥室的一個保險箱,週二上午外出,回家後發現屋內遭人盜竊,查看監控錄影,看到匪徒開著一輛白色汽車,其中一名匪徒撬開房屋的側門,然後進入屋內,盜走臥室內保險箱內的財物,另一名匪徒隨後也進入屋內客廳,翻箱倒櫃,偷走了所有值錢的東西,前後大約只用了十幾分鐘。

這些紙袋子都是警方從疑犯的車輛中尋獲的,其中值錢的東西都已經被偷走,當中包括一對祖傳的金鐲子,還有一直翡翠玉鐲。

鍾伯說,他們的入籍公民紙、護照甚至支票本都被匪徒偷走,現在只有支票本找回。

他說隔壁華裔鄰居一年前也發生類似事件,兒子Simon說,21號同一天,除了父母家被盜竊,舊金山Visitacion Valley和東灣奧克蘭(屋崙)也發生兩宗住宅盜竊案,其中一戶受害者也是亞裔。

Simon說:「這像是一種犯罪文化,相信他們是社會的受害者,所以他們需要拿回一些東西,他們沒有被教導要努力工作,同樣的精力卻用在犯罪,也能有很好的生活,而我們中國或亞洲文化是,你努力工作、存錢,你就有好的生活。」

警方目前只在奧克蘭找到了作案汽車,案件仍在調查中。

Simon說:「很明顯,警察說,他們(匪徒)知道他們在做甚麼,抓到匪徒的希望非常低。」

鐘伯和家人希望這件事能再次提醒大家,注意家居的財物安全。

Simon說:「你們必須時刻謹慎,小心,這種事會發生在任何人身上,但你最好能做的就是照顧好自己,不要將很多放一個地方,如果可能就放銀行。」

Simon已在GoFundMe網站為父母籌款,希望能幫父母度過難關。

