舊金山華裔夫婦遭入屋盜竊 畢生積蓄被洗劫一空（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山南邊的Crocker Amazon社區，週二發生一宗入屋盜竊案，受害者是一對華裔夫婦，他們一生的積蓄在十幾分鐘內，就被兩名非洲裔匪徒全部洗劫。

住在舊金山Crocker Amazon的鍾根練，現在想起7月21日中午前在他家發生的盜竊案仍心有餘悸。

鍾根練說：「這道門撬開，那道門也撬開，我現在全部上了螺絲加固，我還想…怕了，怕了*

鍾根練1985年和太太結婚，由中國廣東移民來到舊金山。

受害者兒子鍾重榮（Simon Zhong）說：「當他來美國時，他告訴我，他是借錢買的機票才能來，所以他來的時候是欠債的。」

由於鍾伯夫婦不懂英文，兩人分別從事房屋裝修和家居清潔工作。

Simon說：「他只靠他的雙手，他每天都工作包括週末，才賺夠錢養大孩子，送我們去學校，幫助我們開始我們的生活。」

鍾伯夫婦將所有的積蓄和值錢的珠寶首飾，都放在家中臥室的一個保險箱，週二上午外出，回家後發現屋內遭人盜竊，查看監控錄影，看到匪徒開著一輛白色汽車，其中一名匪徒撬開房屋的側門，然後進入屋內，盜走臥室內保險箱內的財物，另一名匪徒隨後也進入屋內客廳，翻箱倒櫃，偷走了所有值錢的東西，前後大約只用了十幾分鐘。

這些紙袋子都是警方從疑犯的車輛中尋獲的，其中值錢的東西都已經被偷走，當中包括一對祖傳的金鐲子，還有一直翡翠玉鐲。

鍾伯說，他們的入籍公民紙、護照甚至支票本都被匪徒偷走，現在只有支票本找回。

他說隔壁華裔鄰居一年前也發生類似事件，兒子Simon說，21號同一天，除了父母家被盜竊，舊金山Visitacion Valley和東灣奧克蘭（屋崙）也發生兩宗住宅盜竊案，其中一戶受害者也是亞裔。

Simon說：「這像是一種犯罪文化，相信他們是社會的受害者，所以他們需要拿回一些東西，他們沒有被教導要努力工作，同樣的精力卻用在犯罪，也能有很好的生活，而我們中國或亞洲文化是，你努力工作、存錢，你就有好的生活。」

警方目前只在奧克蘭找到了作案汽車，案件仍在調查中。

Simon說：「很明顯，警察說，他們（匪徒）知道他們在做甚麼，抓到匪徒的希望非常低。」

鐘伯和家人希望這件事能再次提醒大家，注意家居的財物安全。

Simon說：「你們必須時刻謹慎，小心，這種事會發生在任何人身上，但你最好能做的就是照顧好自己，不要將很多放一個地方，如果可能就放銀行。」

Simon已在GoFundMe網站為父母籌款，希望能幫父母度過難關。

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