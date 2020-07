澳洲中國留學生被迫扮綁架勒索家人交贖金

【有線新聞】

澳洲今年發生多宗針對中國留學生的「假綁架」案件,騙徒假扮中國官員,訛稱留學生惹上官非,要求他們匯款甚至假扮被綁架,以勒索其家人交「贖金」,總涉及金額高達1700萬港元。

手腳被綁、衣衫不整,相中人好像被綁架,但其實他們絲毫無損,只是被威脅拍下這些相片。

新南威爾士州警方表示單在今年,接獲8宗針對中國留學生的「假綁架」案。說普通話的騙徒致電留學生,假扮是來自中國大使館或執法部門,訛稱受害人在中國捲入罪案,威脅他們交出罰款,並遵循命令,否則會被拘捕和遣返。

有部分受害人被誘導租酒店房,假扮被綁架,拍下人質照片和影片。騙徒再將相片傳給受害人在中國家人,勒索他們向海外銀行戶口匯「贖金」。其中悉尼一名22歲女留學生,其父親更交出200萬澳元的「贖金」,折合約1100萬港元,其他個案則涉2萬至50萬澳元。

警方表示,這類案件數目有上升趨勢,雖然欺詐電話似乎是隨機打出,但特別針對華人社區的弱勢社群。又指出騙徒在離岸犯案,增加了調查的難度,呼籲民眾收到可疑電話後應即時報案,並向駐當地大使館查詢。

