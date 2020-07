影評：《居禮夫人：放射永恆》對這傳奇人物致敬

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

歷來第一位獲得諾貝爾獎的女性居禮夫人,她的生平事蹟被搬上螢幕。

1867年在波蘭出世的Maria Sklodowska,10歲喪母。24歲到法國巴黎求學,主修物理 化學和科學,之後投入研究金屬特性。在和法國籍的Pierre Curie 結婚後,被稱為居禮夫人Marie Curie。科研成就上發現鐳和釙,和丈夫共同在1903年獲得諾貝爾物理獎。丈夫在之後的三年去世,居禮夫人全神投入研究工作,更在1911年獲得諾貝爾化學獎,成為歷來首位在兩個不同領域獲得諾貝爾獎的人。

電影從她在巴黎遇上研究經費的困難開始。著重在她和丈夫Pierre 之間在科研和感情方面相互依靠的關係。直到失去丈夫,還有女兒同樣在科研界發展並取得相當的成就。在一次世界大戰時研發出可移動的X 光機,在戰場前線奉獻,一直到1934年她66歲因接觸放射性物質染病離世為止。

在伊朗籍導演Marjane Satrapi 的指導下,演居禮夫人的Rosamund Pike 體現出居禮夫人從剛強到脆弱的多重性格。一幕幕令觀眾看到這人物複雜的一面,也是今年最令人印象深刻的演出之一。故事情節也加一些科學在給人類帶來福與禍的情景,例如幫助孩童接受放射性治療的成就和在廣島投下原子彈,還有切爾諾貝爾核電廠爆炸的災難,來顯示科學持有的雙面特性。

導演Marjane Satrapi 的首部電影是13年前的黑白動畫片,提名奧斯卡的《Persepolis》。該部作品的強烈觀感 叫人對她刮目相看。在這部居禮夫人電影中,再度展現 加上代動感的攝影和配樂,還有一些帶幻想色彩的鏡頭,讓電影毫無冷場。在眾多的自傳電影中,注入一股新鮮。

《居禮夫人:放射永恆 Radioactive》讓大家透視成功背後的辛勤 。滿分五分中得四分半,向大家強力推薦。

電影目前可以透過串流平台Amazon Prime Video 觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Radioactive-Rosamund-Pike/dp/B08CMDVZMP

“Radioactive” is an cinematically-arresting, bold and most kinetic biopic of Marie Curie

“Screening Room” reviews “Radioactive”

Rating: 4.5 out of 5 stars

