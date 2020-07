【KTSF 吳宇斌報導】

英國倫敦時報報導,美國國務卿蓬佩奧在日前同英國議員會晤時說,有情報指世衛組織總幹事譚德塞被中國政府收買了,而周二蓬佩奧公開指中國將世衛組織收為己用,世衛與譚德塞周四反駁蓬佩奧的指控。

譚德塞說:「如你所瞭解,我認為周二的評論失當,是不能接受的,毫無根據,我們整個組織只聚焦於拯救生命。」

蓬佩奧不止一次公開批評世衛,最近一次就表明,美國不能支持一個連最基本任務都做不到的組織。

特朗普總統指責世衛每年收取美國政府近5億元的撥款,但事事都以中國為先,以中國為中心,因為聽信中國而對新型肺炎疫情的處理步步錯誤,搞到全球大流行,美國受害最深,所以凍結撥款,隨後更決定退出世衛。

美國已經按章程向世衛組織發出一年通知,在明年7月正式退出。

