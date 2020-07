特朗普簽行政命令降低處方藥價

【KTSF】

特朗普總統周五簽署4項行政命令,來降低處方藥物價格,特朗普聲稱,將會完全重組處方藥物市場,令藥價可以負擔得起。

其中一項行政命令,要求社區醫療中心將胰島素和緊急治療過敏症的EpiPens之類的藥物,從藥廠取得的折扣轉送給病人,從而將藥價大幅降低。

另一項行政命令就是容許州府、批發商和藥房,可以安全和合法入口外國的處方藥物,例如加拿大的處方藥價就比美國便宜很多。

此外,聯邦醫保Medicare購買的藥價,必須與其他國家支付的藥價一樣。

特朗普指出,就算是同一隻藥,向同一間藥廠購買,不同國家就有不同的藥價,因此要堵塞這個漏洞。

另一項行政命令就是在藥廠和藥價之間,防止中間人從中獲取高額利潤。

