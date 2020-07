【KTSF】

被指藏身在中國駐舊金山總領館,正被司法部起訴簽證欺詐罪的研究員Juan Tang,已經被聯邦執法人員拘捕。

聯邦司法部周四指控,中國駐舊金山總領館窩藏Juan Tang,據報聯邦執法人員在周五凌晨拘捕唐娟。

FBI當局周五指,Juan Tang的案件交由沙加緬度分部處理,而並無交待拘捕的過程或地點。

Juan Tang被拘留在沙加緬度縣監獄,下星期一將會出庭。

根據法庭文件,Juan Tang在加州大學戴維斯分校從事研究,聯邦檢察官指,她在去年10月申請美國簽證時,和在上月接受FBI問話時,都隱瞞了她與解放軍的關係。

但FBI人員找到了她身穿解放軍文官制服,並在中國的新聞材料中,發現她附屬於解放軍,聯邦政府現在起訴她說謊。。

