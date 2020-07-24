舊金山市參事提案禁所有新建大廈用天然氣煮食（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了減少二氧化碳量的排放，舊金山有市參事提案在所有新建的大廈中，不論是住宅還是商戶，都不能再用天然氣煮食，有不少餐館認為，改用電來煮食發揮不到中餐的精粹，失去了「火喉」及「鑊氣」。

舊金山的溫室氣體，當中四成是來自燃燒天然氣，為了在2050年或以前達到「零排放」的目標，市參事孟達文提案，在2021年1月1日後動工的新建築，或者經過全面翻新的建築，不論是住宅還是商業樓宇，將會全面禁用天然氣，改用電力。

舊金山市參事孟達文（Rafael Mandelman）說：「讓我們改用電力，舊金山的電力來自可再生能源，太陽能、水及其他乾淨能源，這樣我們能潔淨排放到空氣的氣體，這對環境有益。」

孟達文強調，法案只適用於新建的樓宇，現有的住宅及餐館完全不受影響，而明年起在新樓宇開設的新餐館，申請牌照後亦可獲短期的豁免，使用天然氣直到2022年元旦。

悅利海鮮餐館前老闆余泳深（Sam Yu）入廚超過50年，他在短短幾分鐘內迅速完成三道菜，他表示，天然氣配上生鐵鑊，只需要約十秒，就能燃燒到數百度的高溫，而且這樣拋鑊，炒菜的鑊氣及火喉用電爐根本做不到，如果未來中餐館全面改用電力煮食，出餐時間不但慢一半，連味道亦完全不同，根本行不通。

余泳深說：「中餐要求煮出來的東西，一定要有鑊氣，這樣才好吃，鑊氣的意思是那些氣，在燃燒那些菜，你看好像不關事，其實一邊炒，空氣一邊轉，味道已經在菜裡面。」

華埠另一間中餐館的老闆關先生知道，這個法案不影響他的餐館，他亦認為，未來生活改用可再生能源是不能避免的事，但他希望市府不要突然一刀切禁止。

新杏香酒樓老闆關先生說：「現在疫情那麼要緊的時候，法案可以慢一點，因為想開餐館就很難，你那麼快就禁止，就很麻煩，慢慢來，遲一點。」

關先生也指出，煮中餐的關鍵在於使用明火，菜才會好吃，這亦是中國的傳統。

關先生說：「不可以全部禁止，有部分的傳統如果沒有了，下一代就不知道究竟天然氣是什麼，所以有些舊式的餐館一定要保留，讓下一代會知道用明火及傳統炒會不同。」

孟達文表示，知道亞裔社區對法案的擔憂，他亦願意與社區對話，但全球暖化的問題逼在眉睫，為了保護環境，大家未來的生活都需要作出改變。

孟達文說：「現在的疫情的確很可怕，很嚇人，但與我們一生都要面對的氣候變化，是完全不能夠比較，我們將會見到氣溫上升，這很可能是致命的。」

孟達文亦指，科技正在進步，相信用電力亦能夠煮出有水準的中餐，這個法案暫時未有市參事聯署支持，仍須經過多個委員會討論，預計最快要到9月才會交到市參議會討論，除了舊金山外，東灣柏克萊去年成為全美首個通過類似法案的城市。

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