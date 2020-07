舊金山市參事提案禁所有新建大廈用天然氣煮食（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了減少二氧化碳量的排放,舊金山有市參事提案在所有新建的大廈中,不論是住宅還是商戶,都不能再用天然氣煮食,有不少餐館認為,改用電來煮食發揮不到中餐的精粹,失去了「火喉」及「鑊氣」。

舊金山的溫室氣體,當中四成是來自燃燒天然氣,為了在2050年或以前達到「零排放」的目標,市參事孟達文提案,在2021年1月1日後動工的新建築,或者經過全面翻新的建築,不論是住宅還是商業樓宇,將會全面禁用天然氣,改用電力。

舊金山市參事孟達文(Rafael Mandelman)說:「讓我們改用電力,舊金山的電力來自可再生能源,太陽能、水及其他乾淨能源,這樣我們能潔淨排放到空氣的氣體,這對環境有益。」

孟達文強調,法案只適用於新建的樓宇,現有的住宅及餐館完全不受影響,而明年起在新樓宇開設的新餐館,申請牌照後亦可獲短期的豁免,使用天然氣直到2022年元旦。

悅利海鮮餐館前老闆余泳深(Sam Yu)入廚超過50年,他在短短幾分鐘內迅速完成三道菜,他表示,天然氣配上生鐵鑊,只需要約十秒,就能燃燒到數百度的高溫,而且這樣拋鑊,炒菜的鑊氣及火喉用電爐根本做不到,如果未來中餐館全面改用電力煮食,出餐時間不但慢一半,連味道亦完全不同,根本行不通。

余泳深說:「中餐要求煮出來的東西,一定要有鑊氣,這樣才好吃,鑊氣的意思是那些氣,在燃燒那些菜,你看好像不關事,其實一邊炒,空氣一邊轉,味道已經在菜裡面。」

華埠另一間中餐館的老闆關先生知道,這個法案不影響他的餐館,他亦認為,未來生活改用可再生能源是不能避免的事,但他希望市府不要突然一刀切禁止。

新杏香酒樓老闆關先生說:「現在疫情那麼要緊的時候,法案可以慢一點,因為想開餐館就很難,你那麼快就禁止,就很麻煩,慢慢來,遲一點。」

關先生也指出,煮中餐的關鍵在於使用明火,菜才會好吃,這亦是中國的傳統。

關先生說:「不可以全部禁止,有部分的傳統如果沒有了,下一代就不知道究竟天然氣是什麼,所以有些舊式的餐館一定要保留,讓下一代會知道用明火及傳統炒會不同。」

孟達文表示,知道亞裔社區對法案的擔憂,他亦願意與社區對話,但全球暖化的問題逼在眉睫,為了保護環境,大家未來的生活都需要作出改變。

孟達文說:「現在的疫情的確很可怕,很嚇人,但與我們一生都要面對的氣候變化,是完全不能夠比較,我們將會見到氣溫上升,這很可能是致命的。」

孟達文亦指,科技正在進步,相信用電力亦能夠煮出有水準的中餐,這個法案暫時未有市參事聯署支持,仍須經過多個委員會討論,預計最快要到9月才會交到市參議會討論,除了舊金山外,東灣柏克萊去年成為全美首個通過類似法案的城市。

