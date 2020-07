【KTSF 黃恩光報導】

舊金山頒布新的衛生指令,要求年滿十歲的市民都需要戴口罩,防止新型肺炎蔓延。

舊金山公共衛生局要求十歲或以上的人士戴口罩,包括在室內工作場所、樓宇的共用地方,以及在飲食業工作的時候。

當局也要求市民在行人道、公共交通工具、公園、廣場以及戶外用餐的地方遮蓋口鼻,在辦公室、會議室、升降機、大堂、走廊、洗手間,甚至在辦公室間隔(cubicle)裡獨自工作的時候,也應該戴口罩。

衛生局表示,兩歲以下的幼童不應該戴口罩,而兩歲至9歲的兒童最好盡量戴口罩。

新的指令規定,市民如果因為健康理由而不能戴口罩,必須有醫生書面證明。

