舊金山日落區新型肺炎確診個案明顯增加（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增過百宗確診，衛生局表示，近日有留意到日落區的確診個案明顯增加，正研究上升的原因，如果疫持續沒有改善，華埠Grant街剛開幕的周末步行街亦可能要關閉。

舊金山周四新增105宗確診，累計5,564宗，死亡人數多兩人至55人。

根據市府的數據顯示，內日落區有84宗確診個案，而外日落區及Parkside一帶就有147宗，舊金山華埠公共衛生局總監白幹榮醫生（Sunny Pak）指，近日留意到日落區的個案有上升的趨勢，可能是該區的市民開始回辦公室上班，或者是多了聚集引致。

白醫生說：「或者他們有多一點聚集，例如開派對，會否在日落會多了，這個很難講，如果我們有辦法去知道為甚麼的話，我會第一時間告訴大家。」

灣區的居家令生效至今已經超過4個月，白醫生表示，絕對明白市民會出現「抗疫疲勞」的心態，雖然舊金山近日的確診個案不斷攀升，但華埠仍然是全市確診率最低的社區之一，暫時有22宗確診，白醫生認為，這是華裔市民認真防疫的功勞，因此千萬不要放鬆。

白醫生說：「甚至你可以見到香港，有一段時間他們都鬆懈了，很多人都開始沒有戴口罩，你就見到香港的確診就馬上升高，這就是一個例子，就說我們以前做過的事是一定有效的，因為現在未有治療，未有疫苗，唯一我們可以幫到自己，幫到大家，為人為己，就是要勤洗手，戴面罩，保持距離。」

華埠Grant街上個周末化身做步行街刺激消費，白醫生指，如果疫情持續未有改善，步行街有機會要暫時關閉。

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