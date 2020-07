舊金山日落區新型肺炎確診個案明顯增加（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增過百宗確診,衛生局表示,近日有留意到日落區的確診個案明顯增加,正研究上升的原因,如果疫持續沒有改善,華埠Grant街剛開幕的周末步行街亦可能要關閉。

舊金山周四新增105宗確診,累計5,564宗,死亡人數多兩人至55人。

根據市府的數據顯示,內日落區有84宗確診個案,而外日落區及Parkside一帶就有147宗,舊金山華埠公共衛生局總監白幹榮醫生(Sunny Pak)指,近日留意到日落區的個案有上升的趨勢,可能是該區的市民開始回辦公室上班,或者是多了聚集引致。

白醫生說:「或者他們有多一點聚集,例如開派對,會否在日落會多了,這個很難講,如果我們有辦法去知道為甚麼的話,我會第一時間告訴大家。」

灣區的居家令生效至今已經超過4個月,白醫生表示,絕對明白市民會出現「抗疫疲勞」的心態,雖然舊金山近日的確診個案不斷攀升,但華埠仍然是全市確診率最低的社區之一,暫時有22宗確診,白醫生認為,這是華裔市民認真防疫的功勞,因此千萬不要放鬆。

白醫生說:「甚至你可以見到香港,有一段時間他們都鬆懈了,很多人都開始沒有戴口罩,你就見到香港的確診就馬上升高,這就是一個例子,就說我們以前做過的事是一定有效的,因為現在未有治療,未有疫苗,唯一我們可以幫到自己,幫到大家,為人為己,就是要勤洗手,戴面罩,保持距離。」

華埠Grant街上個周末化身做步行街刺激消費,白醫生指,如果疫情持續未有改善,步行街有機會要暫時關閉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。