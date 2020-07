聖荷西警察局長上傳槍械照片引發爭議

【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西警察局長Eddie Garcia公布照片,顯示在最近一次執法行動中,所搜獲的槍械和子彈,他也發推文讚揚立功警員,但是這張照片卻惹來爭議。

引起爭議的照片,顯示被起獲的攻擊性步槍、子彈和彈夾,但也顯示了一個帶有代表墨西哥民運活動的聯合農民工會UFW標誌的口罩,還有一串天主教祈禱用的念珠。

In response to a recent spike in gun violence, officers have been even more vigilant. Proud of one our officers, who while on patrol initiated an car stop which revealed a stolen AK-47 and a stolen beretta pistol. It is this officers 3rd gun arrest of the year = 3 less victims. pic.twitter.com/1CHdALoVIW

— Chief Eddie Garcia (@sjpdchief) July 22, 2020