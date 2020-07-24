聖荷西警察局長上傳槍械照片引發爭議

【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西警察局長Eddie Garcia公布照片，顯示在最近一次執法行動中，所搜獲的槍械和子彈，他也發推文讚揚立功警員，但是這張照片卻惹來爭議。

引起爭議的照片，顯示被起獲的攻擊性步槍、子彈和彈夾，但也顯示了一個帶有代表墨西哥民運活動的聯合農民工會UFW標誌的口罩，還有一串天主教祈禱用的念珠。

In response to a recent spike in gun violence, officers have been even more vigilant. Proud of one our officers, who while on patrol initiated an car stop which revealed a stolen AK-47 and a stolen beretta pistol. It is this officers 3rd gun arrest of the year = 3 less victims. pic.twitter.com/1CHdALoVIW — Chief Eddie Garcia (@sjpdchief) July 22, 2020

雖然UFW的老鷹標誌是民運領袖Cesar Chavez經常使用的標誌，但也經常被一些幫派使用。

有社區人士表示，UFW的老鷹標誌是一個重要的象徵，和槍械擺在一起是一種侮辱，因為有人會以為這個民運的象徵和幫派扯上關係，變成涉及仇恨與暴力，這更會加劇針對墨西哥族裔，已經面對的種族歧視。

Garcia對事件引發的爭議回應說，自己身為拉美裔和天主教徒，他對這些神聖的物品用來代表幫派活動也感到受傷害，因此在未來的推文中，將會更加考慮到這些會令人產生種族誤解的影像。

但是他也沒有將推文刪除，值得一提的是，代表農民公會的老鷹旗幟，每年在Cesar Chavez紀念日的時候，都會懸掛在聖荷西的市政廳外，以示敬意。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。