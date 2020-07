舊金山中領館被指窩藏研究員 中國外交部回應

【KTSF 萬若全報導】

根據法庭文件,聯邦調查局研判中國駐舊金山總領事館窩藏一名有解放軍身分的在美學術機構研究員,中國外交部做出回應。

有解放軍身分的38歲中國籍公民Chen Song,被聯邦檢察官以簽證詐欺罪起訴,在同一份法庭文件上指出,像Chen Song這樣掩飾解放軍身分,來美國學術機構的人不在少數,法庭文件還列出其他3個名字,包括Xin Wang、Juan Tang,以及 L.T.。

其中Juan Tang,譯音唐娟,法庭文件上指出,唐娟在去年10月申請美國簽證時,和在上月接受FBI問話時,都隱瞞了她與解放軍的關係。

但FBI人員找到了唐娟身穿解放軍文官制服,並在中國的新聞材料中,發現她附屬於解放軍,聯邦政府現在起訴她說謊,聯邦對她的通緝令中,附有她的解放軍裝照片。

FBI結束訊問唐娟後,研判唐娟前往中國駐舊金山總領館尋求保護,至今還留在中領館內。

記者周四致電中領館多次,但都沒有人接電話,中國外交部發言人針對此一特別個案,在新聞記者發布會上回應,指責美方一直以來美方帶著意識型態的偏見,不斷監控騷擾,任意扣押和指控在美國的中國學生及學者。

中國外交部發言人汪文斌說:「美方的做法嚴重侵害中國公民的正當合法權益,嚴重干擾破壞中美之間正常的人文交流,是赤裸裸的政治迫害,我們敦促美方停止利用各種藉口,對中國在美留學和研究人員的限制騷擾和打壓,中方將採去必要措施,堅定維護中國公民的安全合法權益。」

根據法庭文件,唐娟在加州戴維斯分校從事研究,她的J-1申請表沒有填寫她曾在軍隊服役,但經過公開的來源,唐娟穿著解放軍平民幹部的製服的照片,透露了她的身分,她曾經受聘於空軍軍事醫科大學,擔任研究員。

法庭文件指出,不論是唐娟、Xin Wang,還是L.T,都證明中國政府有意保護其官員,免遭美國起訴。

FBI是否拿到被告的護照並不重要,因為中國政府可以很容易簽發新護照,而且她要離開美國回中國,是由中國籍航空公司來決定是否要她亮出護照,才能辦理登機手續。

