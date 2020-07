【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名亞裔Muni巴士司機要求3個乘客在車上戴口罩,幾個乘客不單只不服從,還用木棒襲擊巴士司機。

案發地點是Market街以南11街夾Division街,警方表示,周三下午3點半左右接報到現場,遇襲的Muni巴士司機告訴警方,案發前有3個男人上車,他們都沒有戴口罩,巴士司機多次要求他們戴口罩,可是他們都不聽從,巴士司機於是停車,然後要求3個男人下車。

警方指出,其中一個男人用一條木棒打傷了司機,又對他吐口水,然後逃離現場。

警方表示,3個匪徒都是非洲裔男子,其中一人只有十多歲,另外兩個人20多歲,3個人仍然在逃。

