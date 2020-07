【KTSF】

聯邦食品和藥物管理局(FDA)表示,目前有超過75種不同的酒精搓手液產品需要召回,因為這些產品對有毒化學物質的測試呈陽性。

當局指,有產品標示含有乙醇,即是酒精,但在甲醇污染測試中呈陽性,而且這些產品數量有增加的趨勢,因此警告消費者和醫療機構要小心選擇酒精搓手液。

甲醇,又叫木酒精,當被人體皮膚吸收,或者直接人體吸入之後會中毒,直接吸入還有可能有生命危險。

FDA指,甲醇不是一種酒精消毒搓手液的可接受成分,詳細的召回產品名單,請瀏覽FDA.gov查詢。

