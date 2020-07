聯邦新一輪紓困方案細節未定 料下周一才揭曉

【KTSF】

眾所矚目的聯邦新一輪紓困方案,原本國會共和黨人周三與白宮代表磋商後,原定周四要公布詳情,不過由於方案內容仍有爭議,而僵持的部分有歧見,很可能要推遲到下周一才會揭曉。

聯邦財政部長Steven Mnuchin以及參議院多數黨領袖麥康尼的辦公室周四宣布,白宮和國會共和黨人已經就總值一萬億元的新一輪紓困方案達成基本的共識,但是白宮對於何時會宣布協議好的內容,則沒有具體回應。

共和黨方面的消息則透露,可能會推遲到最快下周一才公布,先前協商的焦點是白宮強勢推動的減免薪資稅,特朗普曾揚言,如果不包括減免薪資稅,他就會否決該紓困法案,不過周四的消息傳出,白宮已不再堅持減免薪資稅必須包含在紓困方案中,目前仍有僵持的部分,主要在於聯邦加碼的失業金補助金額。

Mnuchin說:「我們已有基本協議,但是還有很多條文,還在徹夜擬定,有很多的細節,總統的優先要務是,盡快將錢發放給美國民眾,薪資稅的一個問題,就很花時間,所以我們現在的焦點,還是直接發錢,失業金福利的問題,我們現在要用新的用語來寫,目前還在研究中,但是我們很清楚的就是,不會向在家的人支付多過於他們原本的工資。」

另外,白宮和國會共和黨人還在對於紓困方案的法律條文做最後的敲定,參議院多數黨領袖麥康尼透露,特朗普政府要求更多的時間來審視計畫的細節,因此可能要下星期才能公布內容,而主要協助起草紓困方案的參議院共和黨議員,下周一就會公布法案組成的要素。

這項方案遲遲無法敲定也引發國會民主黨人抨擊,在民主黨的主導下,眾議院5月已經通過3萬億元的第二輪紓困方案,還在等候參議院的版本。

眾議院議長普洛西已經嚴厲抨擊共和黨和白宮商討中的計畫,認為其撥款遠不足以應付病毒的挑戰,而參議院少數黨領袖舒默也嘲諷共和黨的方案延遲。

舒默說:「每天,共和黨人都在鬧內鬨,看有多低劣,然後辛勤工作的美國人繼續受苦,民主黨人已準備好要工作,共和黨人要把頭從沙堆拉出來,然後一起行動,坐下來跟普洛西議長和我,然後開始協商一個真正的方案。」

麥康尼說:「我已開始起草的法案,不是另一個CARES法案,拉抬起整個經濟,也不是典型的剌激法案,給已準備好恢復正常的國家,我們的國家正處於這兩者之間很複雜的中間點。」

白宮與共和黨協商的方案確定的,包括1,050億美元幫助學校重開,160億元病毒測試撥款,新一輪給個人1,200元或家庭2,400元的紓困金,新一輪的薪資保障計畫,以及獎勵公司繼續聘請員工等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。