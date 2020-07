衛生專家指現在外出旅行未必是好事

【KTSF 梁秋玉報導】

經歷了幾個月的居家抗疫後.許多人都想出去走動一下,不過衛生官員警告,現在外出旅行未必是好事。

如果想外出旅行,覺得做過新冠肺炎檢測就能安心上飛機,該想法未必正確。

Sylvain Aldighieri醫生說:「旅行前的測試可能會產生錯誤的安全感,來自某個有廣泛社區傳播的地點的旅客,從他採樣到登機後這段時間可能受感染。」

醫生說,感染初期的檢測結果可能呈陰性,雖然加勒比地區重開非必要旅行,但遊客的不應馬上行動。

Aldighieri說:「在調整限制方面,應該是漸進和動態式。」

醫生強調,如果開放旅行的國家,應做好新冠病毒輸入的準備,包括追蹤來源、擴大檢測網絡、提高地區醫療系統能力等。

聯邦疾控中心(CDC)目前仍不建議渡假旅行,尤其是國際旅行,不僅會在全球散播新冠病毒,而且許多國家現在也禁止美國遊客入境。

