衛生專家指現在外出旅行未必是好事

【KTSF 梁秋玉報導】

經歷了幾個月的居家抗疫後．許多人都想出去走動一下，不過衛生官員警告，現在外出旅行未必是好事。

如果想外出旅行，覺得做過新冠肺炎檢測就能安心上飛機，該想法未必正確。

Sylvain Aldighieri醫生說：「旅行前的測試可能會產生錯誤的安全感，來自某個有廣泛社區傳播的地點的旅客，從他採樣到登機後這段時間可能受感染。」

醫生說，感染初期的檢測結果可能呈陰性，雖然加勒比地區重開非必要旅行，但遊客的不應馬上行動。

Aldighieri說：「在調整限制方面，應該是漸進和動態式。」

醫生強調，如果開放旅行的國家，應做好新冠病毒輸入的準備，包括追蹤來源、擴大檢測網絡、提高地區醫療系統能力等。

聯邦疾控中心（CDC）目前仍不建議渡假旅行，尤其是國際旅行，不僅會在全球散播新冠病毒，而且許多國家現在也禁止美國遊客入境。

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