CDC發新復課指引 批評者指淡化風險

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在約兩星期前批評聯邦疾控中心(CDC)發布的學校重開指引太過嚴厲後,CDC周四晚再發布更新的指引,不過有批評就認為,CDC新指引只強調兒童回校上課的好處,淡化學校重開的潛在健康風險。

特朗普說:「在校園上學非常非常重要,所有校區應積極籌備重開。」

特朗普強調,自己認為學校在秋季應該重開的立場,雖然新型肺炎疫情仍然嚴峻。

特朗普說:「幸好數據顯示兒童風險低,明顯兒童有很強壯的免疫系統。」

而CDC同一天也發表新指引,支持學校重開,CDC援引證據,指病毒對兒童沒那麼嚴重,以及兒童傳染給成年人的機率較低。

CDC也強調,兒童不回校上課的害處,包括失去學習機會,和較難獲得食物、精神健康照護和其他服務,不少人支持這個看法,包括微軟創辦人Bill Gates。

Gates說:「他們學校的資源越少,所以內城學校比對市郊,比對私立學校,老師為網上授課準備時間越少,就會越壞。」

不過雖然CDC指引支持學校重開,但也同時建議,若有大量失控的病毒傳染,就應該繼續關閉學校。

