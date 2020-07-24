CDC發新復課指引 批評者指淡化風險

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在約兩星期前批評聯邦疾控中心（CDC）發布的學校重開指引太過嚴厲後，CDC周四晚再發布更新的指引，不過有批評就認為，CDC新指引只強調兒童回校上課的好處，淡化學校重開的潛在健康風險。

特朗普說：「在校園上學非常非常重要，所有校區應積極籌備重開。」

特朗普強調，自己認為學校在秋季應該重開的立場，雖然新型肺炎疫情仍然嚴峻。

特朗普說：「幸好數據顯示兒童風險低，明顯兒童有很強壯的免疫系統。」

而CDC同一天也發表新指引，支持學校重開，CDC援引證據，指病毒對兒童沒那麼嚴重，以及兒童傳染給成年人的機率較低。

CDC也強調，兒童不回校上課的害處，包括失去學習機會，和較難獲得食物、精神健康照護和其他服務，不少人支持這個看法，包括微軟創辦人Bill Gates。

Gates說：「他們學校的資源越少，所以內城學校比對市郊，比對私立學校，老師為網上授課準備時間越少，就會越壞。」

不過雖然CDC指引支持學校重開，但也同時建議，若有大量失控的病毒傳染，就應該繼續關閉學校。

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