研究指新冠病毒康復者體內抗體數月後會減少

【KTSF 歐志洲報導】

有醫學研究顯示,新冠病毒康復者對病毒的自然免疫力,可能會在比較短的時間內減低,這意味著康復病人可能會有再度感染的可能。

人體在感染病毒後會產生抗體蛋白質,根據這個事實,聯邦疾控中心(CDC)表示,抗體能夠告訴我們是否曾被感染。

但是一項新的研究顯示,有一些病人的抗體反應,會在感染病毒之後的一個月內減低。

Access Health International衛生機構的總裁William Haseltine透露,西班牙和英國有關測量病毒和抗體數量的報告顯示,病人的免疫力會逐漸減低,這是令人擔憂的。

其中一份報告指出,新冠肺炎症狀嚴重的病人,和症狀輕微的病人相比,曾經病重的人,體內的抗體會留在體內較長的時間,但只是在幾個月的時間內,抗體數目會減少。

這些研究對避免再度感染和疫苗的持久性產生一些疑問。

但也有一些專家表示,目前還不知道染過病的人是否會再度受感染。

CNN的醫學顧問Sanjay Gupta表示,要是抗體的保護作用只維持20到30天的話,我們會見到很多人再度感染病毒,但是目前並沒有見到這個「復陽」現象。

縱然如此,研究報告建議,在研發中的疫苗必須要有夠長時間的免疫效用,否則就必須定期再次接種。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。