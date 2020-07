報告指舊金山華埠餐廳疫情下面對嚴峻財政危機（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

華協中心一份報告指出,舊金山華埠的餐廳在疫情期間面對嚴峻的財政危機。

華協中心在7月1號至15號期間訪問了32間華埠餐廳,報告指受訪商戶表示,在疫情期間,平均損失了近六成員工,以及損失七成生意,其中32%受訪者損失約八成的生意。

有三成商戶表示,不知道會否面臨倒閉,另外有兩成幾商戶認為,如果沒有政府援助,可能撐不到年尾。

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)表示,雖然一些社區紓困計劃。,例如名為「Feed and Fuel Chinatown」,眾籌送餐給散房住戶及前線醫護員工的計劃,幫到餐廳繼續營業,但是餐廳的生意仍然很嚴峻。

楊重賢說:「有很多餐廳已用盡援助金,例如PPP,這是很大問題,另外每周600元的失業補助計劃本月底結束,也是大問題。」

他認為要幫助華埠的餐廳,聯邦政府或州府必須繼續延長提供例如PPP等的援助金,又呼籲業主減租幫助商戶,以及再加強宣傳,叫人光顧華埠餐廳的戶外堂食等。

雖然報告上指出,八成餐廳認為戶外堂食未必適合華埠,由於街道窄,而且居民不習慣,但楊重賢呼籲更多餐廳不要放過提供戶外堂食服務的機會,即使街道窄,可以使用店外的停車位。

楊重賢說:「我們可幫餐廳取得戶外堂食所需的設備,例如在停車位設圍欄,搭帳篷,提供桌椅等。」

另外報告又指,雖然六成的餐廳有使用外賣訂餐的手機app,但只佔少量收入,因為這些app會向餐廳收取近三成服務費,對面臨倒閉的餐廳幫助不大。

