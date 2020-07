中國要求赴華旅客需證明新冠病毒檢測呈陰性才可登機（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國當局在周二發佈《關於來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的公告》,並要求駐外使領館根據所在地情況自行評估,然後公佈具體實施辦法,至於從灣區直航中國的旅客,目前暫時未受此規定的影響。

中國民航局、海關總署,以及外交部於7月21日聯合發佈公告,要求飛往中國的航班,乘客要憑新冠病毒檢測陰性證明才能上飛機。

當局稱,這個新措施是要確保國際旅行健康安全,降低疫情跨境傳播風險,具體的要求包括:凡是境外抵達中國的航班,外籍乘客要在登機前5天內做新冠肺炎,即核酸檢測,而且檢測地點是在中國駐外使領館指定或認可的機構進行,然後憑結果呈陰性的證明,向中國使領館申辦健康狀況聲明書。

而持中國護照的乘客,則可以通過防疫健康碼國際版小程序,上傳核酸檢測陰性證明。

而營運中國航線的航空公司,必須負責在乘客登機前查驗健康碼狀態,或健康狀況證明書,未符合要求的乘客不准登機,若乘客提供虛假證明,可能面臨法律責任。

不過當局也強調,中國駐外的使領館會評估所在國的核酸檢測能力,當具備條件後,再發佈具體實施辦法。

在舊金山中領館的網站,也有發佈相關信息,表示將適時在使館網站發布具體實施辦法,敬請乘客留意使館通知。

也就是說,現階段美國境內仍未正式實施這項新政策,如果在美國的中國公民目前要回國,仍需填寫防疫健康碼國際版,若達標即可登機。

不過舊金山中領館提醒,在疫情期間經第三地轉機回國的中國公民,要注意過境時可能面臨的風險,因此建議乘客事先向航空公司,以及第三地中國使領館了解和確認當地簽證及出入境的檢疫政策。

另外,香港目前只准許持有有效香港居民身分證明的乘客入境,還有一些豁免的乘客,例如香港居民的配偶和子女、公務或外交人員持入境簽證到香港工作、學習或定居者等,不過這些獲豁免的入境乘客,至少要在港停留14天,因為要接受強制檢疫14天,否則也會被拒絕入境。

