中國反制美國 要求美國關閉駐成都總領事館

【有線新聞】

中國反制美國，要求關閉美國駐成都總領事館，中國外交部指總領事館人員從事與身分不同的活動，又指現時的局面責任完全在美方，敦促立即撤銷錯誤決定。美國駐華大使館表示，未接到官方通知。

美國駐成都總領事館遭中方撤銷設立和運行許可，下令停止一切業務和活動，央視新聞微博自下午起直播總領事館動態，見到有人進出。

《環球時報》總編輯胡錫進稱據他了解，中方周五上午通知美國，限令72小時內，即周一上午關閉總領事館。

本台致電總領事館，職員稱要由駐北京大使館回應。

職員接受電話訪問時說：「所有問題交由北京大使館新聞辦公室回應，不是我們，先生。」

被問到總領事館是否還在運作，以及他們是否還在工作時，職員說：「對不起，我不能夠直接與記者談論這個問題，請你直接與北京大使館聯絡，以獲得更準確資訊。」

網上流傳相片，總領事館外停泊多輛公安車輛。外交部稱要求關閉總領事館，是對美國無理行徑的正當和必要反應，又指控有關人員犯錯。

中國外交部發言人汪文斌稱：「美駐成都總領館的一些人員，從事與其身分不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次就此提出交涉，美方對此心知肚明。外交是講對等的，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方，我們再次敦促美國立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。」

美國周二要求中方關閉駐休斯敦總領事館，國務卿蓬佩奧指，該處是間諜和竊取知識產權的中心。

新華社報道，這次反制是美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反制在後，只針對美國政府少數極端勢力，而非美國人民。《環球時報》社評形容，這次對等反制顯示中方不會在重大是非上，任憑美國濫作定義，胡作非為，為守底線，中方不會退卻、眨眼。

美國提出的撤走限期是當地周五下午，總領事蔡偉接受美國政治網站訪問時表示 ，領事館將如常運作直至另行通知。

美國駐成都總領事館1985年設立，逾200名職員中，4分3是中國人。

報道稱疫情爆發後，只有大約15名美國外交人員留守，總領事館的領事範圍，涵蓋四川、雲南、貴州與西藏自治區。

總領事林傑偉曾派駐港台，駐成都總領事館最為人所知，是2012年時任重慶副市長王立軍入內尋求政治庇護，王立軍聲稱，掌握市委書記薄熙來的貪腐證據，又稱薄熙來的妻子，與一名英國商人之死有關，滯留30小時才離開。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。