中國反制美國 要求美國關閉駐成都總領事館

中國反制美國,要求關閉美國駐成都總領事館,中國外交部指總領事館人員從事與身分不同的活動,又指現時的局面責任完全在美方,敦促立即撤銷錯誤決定。美國駐華大使館表示,未接到官方通知。

美國駐成都總領事館遭中方撤銷設立和運行許可,下令停止一切業務和活動,央視新聞微博自下午起直播總領事館動態,見到有人進出。

《環球時報》總編輯胡錫進稱據他了解,中方周五上午通知美國,限令72小時內,即周一上午關閉總領事館。

本台致電總領事館,職員稱要由駐北京大使館回應。

職員接受電話訪問時說:「所有問題交由北京大使館新聞辦公室回應,不是我們,先生。」

被問到總領事館是否還在運作,以及他們是否還在工作時,職員說:「對不起,我不能夠直接與記者談論這個問題,請你直接與北京大使館聯絡,以獲得更準確資訊。」

網上流傳相片,總領事館外停泊多輛公安車輛。外交部稱要求關閉總領事館,是對美國無理行徑的正當和必要反應,又指控有關人員犯錯。

中國外交部發言人汪文斌稱:「美駐成都總領館的一些人員,從事與其身分不符的活動,干涉中國內政,損害中國的安全利益,中方多次就此提出交涉,美方對此心知肚明。外交是講對等的,中美之間出現目前的局面,是中方不願看到的,責任完全在美方,我們再次敦促美國立即撤銷有關錯誤決定,為兩國關係重歸正常創造必要條件。」

美國周二要求中方關閉駐休斯敦總領事館,國務卿蓬佩奧指,該處是間諜和竊取知識產權的中心。

新華社報道,這次反制是美方霸凌挑釁在先,中方被逼無奈反制在後,只針對美國政府少數極端勢力,而非美國人民。《環球時報》社評形容,這次對等反制顯示中方不會在重大是非上,任憑美國濫作定義,胡作非為,為守底線,中方不會退卻、眨眼。

美國提出的撤走限期是當地周五下午,總領事蔡偉接受美國政治網站訪問時表示 ,領事館將如常運作直至另行通知。

美國駐成都總領事館1985年設立,逾200名職員中,4分3是中國人。

報道稱疫情爆發後,只有大約15名美國外交人員留守,總領事館的領事範圍,涵蓋四川、雲南、貴州與西藏自治區。

總領事林傑偉曾派駐港台,駐成都總領事館最為人所知,是2012年時任重慶副市長王立軍入內尋求政治庇護,王立軍聲稱,掌握市委書記薄熙來的貪腐證據,又稱薄熙來的妻子,與一名英國商人之死有關,滯留30小時才離開。

