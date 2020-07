加州州長稱要加強保障必要服務員工

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森在周五的例行記者會上表示,會加強保障必要服務員工。

紐森表示,這班員工大多數都是拉美裔,他指出州府在如何安全重啟經濟的宣傳上做得不足,因此為僱主提供防疫指引,確保僱員在工作場所知道如何防止受感染,例如通知員工,即使在休息室都要繼續戴口罩,另外又要求僱主公佈確診僱員人數,加強問責性。

紐森又指,正擴大有薪病假保障的人口,希望生病的員工不要上班,在家隔離。

紐森說:「即使收緊衛生指引和居家令,必要服務員工仍然是主要成員,為加州提供最基本的服務。」

紐森又交待加州過去兩星期的確診感染率升至7.5%,7日平均單日升幅是9,881宗,周五新增9,718宗確診個案,總確診個案達43.5萬宗,另外多159人死亡。

另外,Alameda縣成為灣區首個突破一萬宗確診個案的縣,該縣周五新增345宗個案,全灣區的住院人數達800幾人,其中在Alameda縣就有200幾人要住院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。