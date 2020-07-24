加州州長稱要加強保障必要服務員工

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森在周五的例行記者會上表示，會加強保障必要服務員工。

紐森表示，這班員工大多數都是拉美裔，他指出州府在如何安全重啟經濟的宣傳上做得不足，因此為僱主提供防疫指引，確保僱員在工作場所知道如何防止受感染，例如通知員工，即使在休息室都要繼續戴口罩，另外又要求僱主公佈確診僱員人數，加強問責性。

紐森又指，正擴大有薪病假保障的人口，希望生病的員工不要上班，在家隔離。

紐森說：「即使收緊衛生指引和居家令，必要服務員工仍然是主要成員，為加州提供最基本的服務。」

紐森又交待加州過去兩星期的確診感染率升至7.5%，7日平均單日升幅是9,881宗，周五新增9,718宗確診個案，總確診個案達43.5萬宗，另外多159人死亡。

另外，Alameda縣成為灣區首個突破一萬宗確診個案的縣，該縣周五新增345宗個案，全灣區的住院人數達800幾人，其中在Alameda縣就有200幾人要住院。

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