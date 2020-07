【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda市周三剛開設的首個新冠肺炎檢測站,因為人數過多而突然宣佈關閉。

Alameda市開設的第一個新冠肺炎檢測站,位於Marina Village,號稱15分鐘就能有檢測結果,因此開放第一天,就吸引超過1,000人來檢測,遠超出該檢測站每天最多500人的檢測能力。

除了有提前預約的人,還有幾百人臨時來排隊,等候時間最長達數小時,為安全起見,市政府從周四起暫時關閉該檢測站。

Alameda市府經理Eric Levitt說:「昨天很成功,有一些問題,保險問題,有保險可以令一切都有保障,因此這是為甚麼臨時關閉,我們希望能解再這些問題,然後能再重開。」

市府預計最快於下星期重開檢測站,並且7天都開放,直到9月22日。

