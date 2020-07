【KTSF】

當局在優山美地國家公園的污水中檢測到新型肺炎病毒。

因疫情而關閉3個月的優山美地國家公園,在6月11號重開,當局指公園沒有新型肺炎確診個案,不過當局在公園未經處理的污水中,發現新型冠狀病毒。

Mariposa縣衛生官員表示,他們在國慶長周末後,從優山美地的污水處理設施取走污水樣本進行檢測,病毒檢測結果呈陽性,而根據檢測到的病毒量,估計優山美地山谷可能有多達170人感染了病毒。

衛生官員相信,病毒是來自公園的訪客,優山美地國家公園以往每年吸引400萬人次到訪,今年因應疫情,獲准進入公園的車輛數量減半。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。