世衛指新型肺炎患者面臨長期健康問題

【KTSF 吳宇斌報導】

世衛組織(WHO)緊急事務專員周三表示,越來越多證據顯示,感染新型冠狀病毒並出現中等病癥的人,會面臨一些長期的問題,尤其是年輕人都難免。

世衛緊急事務專員Mike Ryan醫生說:「年輕人當然沒有相同的死亡率,但越來越清楚的是,有一大部分出現中度病癥的患者,有長期的問題,例如疲勞、運動耐力、肺功能等等的問題。」

Ryan醫生指出,新冠病毒會導致肺部的氣囊發炎,很多情況之下還會導致氣囊周圍的血管發炎,但當炎症消退的時候,肺部需要很長時間才能恢復其正常功能,有時還需要恢復心血管系統的功能,這就是患者之後長期感到疲勞的原因。

他還指出,出現這些症狀的都是年輕人,而且康復緩慢,可能要數月或者一年,有少部分人很難從感染新冠病毒中痊癒。

對於最近疫苗的消息令人鼓舞,Ryan醫生表示,疫苗永遠不會百分百有效,有些疫苗在大部分人體內產生抗體,例如麻疹就有95%有效,但現在未知新冠病毒疫苗作用有多大,以及會持續多長時間。

