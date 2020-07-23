Walnut Creek療養院爆集體感染140人確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案近45,000宗，死亡人數上升至730人，住院人數再創新高，單是東灣Alameda縣及南灣Santa Clara縣，兩個縣一日新增540宗確診，東灣Walnut Creek一間療養院爆發大規模感染，一共有140人確診，12人死亡。

根據最新的統計數據顯示，灣區的住院人數連續第17天上升，於周二再創新高，一共有747人住院。

東灣Alameda縣新增260宗確診，死亡人數多5人至171人，確診及住院人數亦是灣區之冠，有176人留醫，排第二的是東灣Contra Costa縣，有101人住院。

加州衛生部公布，位於東灣Walnut Creek的ManorCare Health Services-Tice Valley療養院爆發大規模感染，至今有92名院友及38名職員確診，當中有12名院友死亡，還有25名院友正接受治療。

南灣Santa Clara縣周三新增280宗確診，累計8,321宗，死亡人數增兩人至180人。

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