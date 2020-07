Walnut Creek療養院爆集體感染140人確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案近45,000宗,死亡人數上升至730人,住院人數再創新高,單是東灣Alameda縣及南灣Santa Clara縣,兩個縣一日新增540宗確診,東灣Walnut Creek一間療養院爆發大規模感染,一共有140人確診,12人死亡。

根據最新的統計數據顯示,灣區的住院人數連續第17天上升,於周二再創新高,一共有747人住院。

東灣Alameda縣新增260宗確診,死亡人數多5人至171人,確診及住院人數亦是灣區之冠,有176人留醫,排第二的是東灣Contra Costa縣,有101人住院。

加州衛生部公布,位於東灣Walnut Creek的ManorCare Health Services-Tice Valley療養院爆發大規模感染,至今有92名院友及38名職員確診,當中有12名院友死亡,還有25名院友正接受治療。

南灣Santa Clara縣周三新增280宗確診,累計8,321宗,死亡人數增兩人至180人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。