美國首次申領失業金人數再回升

【KTSF 張麗月報導】

美國疫情反彈,令商業重開的計劃受阻,以致上星期首次申領失業金人數又有上升。

美國上星期首次申領失業金人數超過140萬人,較前一個星期多十萬人,主要因為疫情反彈,令商業重開的計劃受阻,無形中又多了人失業。

南部和西部州份的失業人口尤其明顯,其中加州上星期增加了7,700多人初次申領失業金,這是連續18個星期全國首次申請失業金人數過百萬,至於繼續拿失業金的總人數就超過1,600萬。

另外,國會參議院周四表決通過總值7,400億元的國防授權法,但由於法案附帶有條款,移除在美國軍事基地上有關南部邦聯的名字,因此特朗普總統威脅說將會否決法案。

國會參眾兩院已先後表決通過這個法案,現正等候國會兩院討論一個妥協版本的法案,然後再送交兩院全院表決。

