白宮抗疫專家指新冠病毒或不會在地球消失

【KTSF 張麗月報導】

全美新型肺炎確診個案已經攀升至390萬宗,而加州超越紐約州,錄得破紀錄最多的確診個案。

加州周三新增超過12,800宗確診個案,是疫情爆發以來加州的單日新高,確診總數達到413,500多宗,紐約州周三新增705宗,確診總數超過40.8萬宗,至今全美染疫確診個案已經攀升至390萬宗,多個州包括佛羅里達和德州的疫情也很嚴重。

邁亞密市長Francis Suarez說:「如果疫情繼續失控,我們必須作出一些重大決定,好像居家抗疫令。」

由於在許多地區的確診個案、住院人數和死亡案例不斷上升,俄亥俄、印第安納和明尼蘇達州周三也在全州範圍內強制民眾戴口罩,目前最少有18個州要暫時叫停重開經濟的計劃。

另外,白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生,周三在一個對抗全球病毒大流行的視頻會議上,對於當前的疫情作出審慎評估。

他表示,這個新型冠狀病毒有可能不會在地球上消失,但就可以控制和最終可以管控到,不似得2003年爆發的SARS沙士病毒最終消失了。

Fauci說,要管控這個新冠病毒,全賴有效的公共衛生措施、全球的合作和成功研發出疫苗,如果做齊這三樣,可以控制到疫情。

但對於研發有效的疫苗,Fauci就表示只是審慎樂觀。

